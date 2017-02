'Tysiące rodzin wyrzuconych do piwnic, na bruk...'- minister Jaki mocno o reprywatyzacji

reklama

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Patryk Jaki w swoim dzisiejszym wystąpieniu w Sejmie mocno podsumował aferę reprywatyzacyjną.

"Bardzo często w przypadku reprywatyzacji używa się takiego określenia, że to jest najlepszy przykład, że polskie państwo było teoretyczne. To jest nieprawda, jest dużo gorzej – w tej sprawie polskie państwo zostało upokorzone. Polskie państwo w tej sprawie jest na kolanach. Naszym zadaniem jest to, aby państwo podnieść z kolan w tym zakresie"- zapewniał wiceminister sprawiedliwości.

Sejm przegłosował dziś ustawę zakładającą powołanie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie. W skład komisji wejdzie powoływany przez premiera przewodniczący oraz ośmiu członków. Komisja weryfikacyjna może np. uchylić decyzję reprywatyzacyjną. Za ustawą zagłosowało 252 posłów, przeciw- 144. 25 posłów wstrzymało się od głosu.

Patryk Jaki w swoim wystąpieniu przed głosowaniem odniósł się do krytycznych uwag ze strony posłów opozycji. Parlamentarzyści PO i Nowoczesnej złożyli wnioski o odrzucenie projektu ustawy. Sejm je odrzucił.

"Jeżeli państwo stawiacie dzisiaj zarzut, że komisji będzie miała szerokie uprawnienia do szybkiego działania, to ja uważam, że to jest jej największy atut. Polskie państwo nie może przegrywać z grupą cwaniaczków i przestępców (...)Proszę państwa, być może perspektywa kurortów narciarskich lub portugalska jest inna niż perspektywa zwykłego warszawiaka, ale zwróćcie państwo uwagę – tysiące rodzin wyrzucanych na bruk, albo wyrzucanych do piwnic – oni dzisiaj żyją tylko jedną nadzieją, że państwo wyciągnie do nich rękę. Oni nie mają czasu, by czekać."- mówił wiceminister sprawiedliwości, zwracając się do posłów opozycji.

"Dziś wy mówicie – zostawcie sądom tę sprawę, niech ją osądzą. Tyle, że nikt nie musiałby się tą sprawą zajmować, gdyby nie sądy. Chcę powiedzieć, że nie byłoby afery reprywatyzacyjnej, gdyby polskie sądy nie ustanawiały kuratorów dla 140-letniej osoby. I wreszcie chcę powiedzieć, że polskie sądy chciałyby rozsądzić dziś kwestię reprywatyzacji. Ale wysoki sejmie, nie można być sędzią we własnej sprawie"- dodał poseł Jaki, podkreślając jednocześnie, że komisja weryfikacyjna mieści się w polskim porządku prawnym, co potwierdzają opinie ekspertów. Jak zaznaczył sekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości, byli to także eskperci niekoniecznie związani z PiS, jak np. prof. Łętowska czy prof. Grabowska.

Minister całkowicie zmiażdżył zarzuty opozycji!

JJ/niezależna, Youtube, Fronda.pl

10.02.2017, 19:00