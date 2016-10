Tysiące Polaków odwiedzą papieża Franciszka!

reklama

Tysiące osób świeckich, pięćdziesięciu biskupów i ponad dwustu księży - to wstępna lista uczestników rozpoczynającej się dziś Narodowej Pielgrzymki do Rzymu. Zorganizowany przez Konferencję Episkopatu Polski wyjazd to między innymi podziękowanie papieżowi za jego wizytę w naszym kraju.

Pielgrzymka potrwa trzy dni. W tym czasie jej uczestnicy spotkają się z Franciszkiem na audiencji, będą się modlić przy grobie św. Jana Pawła II i w czterech bazylikach Wiecznego Miasta.

Mamy cztery powody, aby w ten sposób, w tym roku dziękować - mówi przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. To 1050. rocznica Chrztu Polski, podziękowanie za przyjazd papieża Franciszka do naszego kraju, Światowe Dni Młodzieży i Rok Miłosierdzia.

Dziś pątnicy będą uczestniczyć w mszy świętej w bazylice Matki Bożej Większej (g.17.00). Odprawi ją arcybiskup Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego Episkopatu Polski. W kolejnych dniach msze zaplanowano w Bazylice świętego Jana na Lateranie, Bazylice świętego Pawła za Murami i Bazylice Watykańskiej.

Swój udział w pielgrzymce zapowiedzieli m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, premier Beata Szydło i reprezentująca Andrzeja Dudę Małgorzata Sadurska, szefowa Kancelarii Prezydenta.

20.10.2016, 17:00