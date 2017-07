Tysiące dziewczynek w Niemczech zagrożone okaleczeniem

Islam w Niemczech wciąż atakuje. Jak wynika z najnowszych badań, coraz więcej dziewczynek za naszą zachodnią granicą zagrożonych jest... okaleczeniem.

Według raportu organizacji Terre des Femmes znacznie wzrosła w Niemczech liczba rodzin, w których dziewczynki zagrożone są okaleczeniam (obrzezaniem, tzw. FGM). Obecnie rodzin takich jest 13 tysięcy, rok temu było ich 8 tysięcy. Zabieg obrzezania dziewczynek jest w Nimczech nielegalny, ale rodziny, który chcą taki zabieg przeprowadzić wyjeżdżają do Amsterdamu lub Paryża albo do swojego kraju ojczystego. Organizacja apeluje do nauczycieli, żeby zwracali uwagę na dziewczynki, które mają w czasie wakacji wyjechać do kraju pochodzenia rodziców i tam mają „wziąć udział w wielkim święcie”.

Według rzeczniczki Terrre des Femmes Charlotte Weil w Niemczech mieszka ponad 50 tysięcy kobiet, które poddane zostały, w Afryce lub już w Europie, zabiegowi obrzezania.

daug/Euroislam.pl