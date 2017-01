Tysiąc amerykańskich żołnierzy w Polsce

reklama

W Polsce jest już niemal tysiąc amerykańskich żołnierzy. Także pierwszy sprzęt Stanów Zjednoczonych przekroczył naszą granicę - poinformował na konferencji prasowej MON rzecznik prasowy resortu, Bartłomiej Misiewicz.

Rzecznik wyjaśnił, że oficjalne powitanie żołnierzy odbędzie się 14. stycznia.

Pierwsze grupy żołnierzy USA pojawiły się w Polsce już w sobotę, lądując we Wrocławiu. Skierowano je na poligon w pobliżu Żagania w województwie lubuskim. Do Polski przyjechały także pierwsze sztuki amerykańskiego sprzętu, między innymi czołgi Abrams.

Operacja Atlantic Resolve to 87 czołgów, 18 haubic samobieżnych oraz 550 pozostałych pojazdów plus 3500 żołnierzy, którzy trafią do Polski. Obecny transport jest jego początkową fazą.

Amerykańskie wojska znajdować się będą na poligonach w Drawsku Pomorskim, Świętoszowie, Bolesławcu, Żaganiu oraz Skwierzynie.

