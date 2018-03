Typowa dyskusja o islamie i pedofilii. Mahomet a 9-letnia Aisza

Na portalu Clarionproject.org opublikowano ciekawą dyskusję na temat pedofilii i islamu. Chodzi o fakt poślubienia przez islamskiego proroka Mahometa 9-latki, Aiszy. Czy był to tylko przejaw ówczesnej kultury, czy też po prostu pedofilia? I co sądzić o muzułmanach, którzy Mahometa naśladują dzisiaj? Dyskusja jest wprawdzie zmyślona, ale odpowiada wielu toczonym naprawdę. ,,Rozmawiają'' islamska mistyczna z VIII wieku oraz brytyjski historyk z wieku XIX. Po polsku rzecz opublikował portal euroislam.pl





Rabia al-Adawiyya: A’isza była trzecią żoną proroka. On kochał ją i dobrze traktował, a ona odpłacała mu tym samym. Osiągnęła silną pozycję w muzułmańskiej społeczności, a nawet dowodziła armią podczas bitwy wielbłądziej. Taki obraz nie pasuje do wizerunku poniżonej i straumatyzowanej kobiety. Ich ślub nastąpił w czasach, kiedy kobiety wcześniej wchodziły w związki małżeńskie z powodów socjalnych i ekonomicznych. Dojrzewały szybciej niż obecnie. Śmiesznym jest przykładanie do ówczesnych czasów współczesnej miary odnośnie wieku zamążpójścia, szczególnie, że europejscy arystokraci robili to samo kilkaset lat po Mahomecie.

Thomas Babington Macaulay: Niezależnie od tego, jak to przedstawisz, prorok Mahomet zawarł związek, który prawdopodobnie skonsumował, z dziewięciolatką. Jeśli twierdzisz, że w tamtych czasach było to normalne, to w porządku. Ale nie mów potem, że jest on uniwersalnym i ponadczasowym przykładem osoby, która nigdy nie zrobiła nic złego. Wielu muzułmanów w dzisiejszych czasach zawiera związki małżeńskie z dziewięciolatkami, ponieważ prorok tak zrobił. Jeśli chcesz powiedzieć, że prorok był idealny, to tym samym popierasz gwałcenie dzieci.

Rabia al-Adawiyya: Co za oszczerstwo rzucone na naszego proroka i kompletne niezrozumienie naszej tradycji. Nie wszystkie nurty islamu zgadzają się, że Aisza miała 9 lat podczas konsumpcji małżeństwa, niektóre twierdzą, że miała wtedy 18 lub 19 lat. Inne podają, że nawet, jeśli miała 9 lat, to emocjonalnie i fizycznie była starsza. Była równą Mahometowi i odegrała kluczową rolę w rozprzestrzenianiu nauk po jego śmierci. Ponadto w wielu miejscach praktykuje się dzisiaj zamążpójście dzieci ze względów ekonomicznych, a nie religijnych. Nie ma powodu, aby obwiniać islam o tak odrażającą praktykę.

Thomas Babington Macaulay: To jakiś nonsens. Wasz prorok poślubił dziecko, a przytoczone argumenty to tylko jakaś kiepska gimnastyka intelektualna. Zakładacie, że prorok był idealny i bazując na tym usprawiedliwiacie każdy jego postępek.

Rabia al-Adawiyya: Dlaczego jesteś tak bardzo zafiksowany na tym, aby przyjąć najgorszą możliwą interpretację oraz obstajesz przy tym, że wszyscy muzułmanie za nią podążają? Islam nie jest monolitem. Kim jesteś, aby mówić muzułmanom jak mają interpretować islam? Nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby obstawać przy tym, że Aisza miała 9 lat, jako jedynej uzasadnionej interpretacji. Ani ku temu, aby poprzez spory na temat jej wieku odrzucać całą religię, która jest źródłem moralności dla milionów ludzi na całym świecie. Czy jest to bardziej absurdalne, niż chrześcijańskie twierdzenie, że Maryja była dziewicą, kiedy powiła Jezusa? Albo żydowskie wierzenie, że Rebeka miała trzy lata, kiedy poślubiła Izaaka?

Thomas Babington Macaulay: Nie wciągaj w to innych religii. To same islamskie źródła podają takie fakty. Jeśli Mahomet był takim wspaniałym facetem, to czemu uprawiał seks z dziewięciolatką? Nie rozumiem, czemu tak dyskusja miałaby być bardziej skomplikowana niż to jedno pytanie, na które nie potrafisz odpowiedzieć.

