Tymi sokami zalejesz raka i oczyścisz organizm!

Antocyjany, czyli naturalne barwniki, w zależności od pH soku komórkowego warzyw lub owoców, mogą przyjmować kolor od czerwonego po fioletowy. Jak wynika z części badań, te barwniki pełnią w roślinach funkcję ochronną przed bakteriami i wirusami. Nie do przecenienia jest również ich wpływ na organizm człowieka. Prozdrowotne właściwości wywarów z roślin bogatych w antocyjany (borówek, żurawin, aronii lub malin) były wykorzystywane w medycynie ludowej już od setek lat. Późniejsze badania potwierdziły znaczną część przypisywanych im leczniczych oddziaływań.

Co łączy czerwoną kapustę, bakłażany, maliny, jeżyny, czerwone winogrona, aronię, czarne porzeczki, czarny bez i żurawiny? Antocyjany, które wyłapują wolne rodniki, leczą siatkówkę, nadciśnienie, układ moczowy.

Dlatego soki ze wszystkich tych czerwonych warzyw i owoców są po prostu genialnym wyborem, jeśli chodzi o zwalczanie wolnych rodników i profilaktykę antyrakową. Ale uwaga! Nie tylko one mają znakomite działanie.

Lecznicze właściwości, oczyszczajace organizm, mają także:

Marchew to najlepsze źródło beta-karotenu. Dostarcza witaminy z grupy B, C, PP, K, także potas, sód, magnez, żelazo, miedź, cynk, kobalt, mangan. Dobry dla oczu, działa przeciwbakteryjnie, wzmacnia odporność, poprawia trawienie.

Sok z kapusty

Zawiera witaminę C, E, beta-karoten, które chronią przed działaniem wolnych rodników. Zapobiega chorobom nowotworowym, chorobom serca i miażdżycy oraz sprzyja cofaniu się zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Zalecany przy owrzodzeniu dwunastnicy.

Sok z rzepy

Zawiera sporo witaminy C, bardzo dużo PP, witamin z grupy B, wapń, fosfor, żelazo, magnez, potas, siarkę, jod. Słodki sok z rzepy warto popijać w czasie przeziębienia, gdyż wzmacnia organizm i łagodzi kaszel. Można wydrążyć otwór, dodać cukier albo miód, odczekać parę godzin i wybierać łyżeczką.

Sok z pomidorów

Skarbnica witaminy C, beta-karotenu i witaminy E. Zawiera witaminę K, P, witaminy z grupy B. Witamina C ułatwia przyswajanie żelaza z produktów spożywczych, a witamina P – przyswajanie witaminy C.

Sok z buraków

Bogaty w antocyjany i flawonoidy, magnez, sód, potas, wapń. Działa krwiotwórczo, łagodzi dolegliwości związane z klimakterium, przeciwdziała nowotworom.