Tylko Polska jest wierna Bogu. Cała Europa ginie w ateizmie

Europa staje się kompletnie zdechrystianizowana. W świetle najnowyszych danych dotyczących religijności młodzieży i młodych dorosłych, mówienie o ,,chrześcijańskiej Europie'' to już niestety anachronizm. Jest tylko jeden kraj na całym kontynencie, w którym wiara jest wciąż mocna. To Polska.



Badanie przeprowadzono na Uniwersytecie St. Mary w Twickenham w Londynie. Odpowiada za nie Centrum Religii i Społeczeństwa Benedykta XVI. Wspierał badanie Instytut Katolicki Paryża. ,,Europejscy młodzi dorośli i religia'' - brzmi jego tytuł, a rzecz ma wspomóc tegoroczny Synod Biskupów, który dotyczyć będzie właśnie młodzieży. Badaie przeprowadzono w latach 2014-2016, w różnych krajach na różnej liczebnie grupie - średnia to 629 osób na kraj (w Izraelu 1307, na Węgrzch tylko 198).



Dane są w dużej mierze zasmucające. Okazuje się, że w wielu krajach liczba ateistów jest wyższa od liczby wierzących. To przypadek: Czech, Estonii, Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Francji, Danii, Finlandii, Norwegii, Hiszpanii. Niemal połowa młodzieży to ateiści w Rosji, Szwajcarii, Niemczech i Portugalii. Nieco lepiej wypadają Irlandia, Słowenia i Austria, najlepiej - Litwa i Polska.

Polska wypada też zdecydowanie najlepiej, gdy chodzi o uczestnictwo w mszy świętej. W naszym kraju 39 proc. młodzieży chodzi do kościoła raz w tygodniu lub częściej. Na rzekomo katolickiej Litwie ten odsetek to już tylko... 4 procent proc. Podczas gdy w Polsce ,,nigdy'' do kościoła nie chodzi jedynie 12 proc. pytanych, to na Litwie już 22 proc. W innych krajach jest oczywiście tylko gorzej. Górują Czechy, gdzie ,,nigdy'' do kościoła nie chodzi 70 proc. badanych. Niewiele lepiej jest w Holandii i Hiszpanii (po 60 proc.) czy w Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii (blisko 60 proc.).



Polacy to także naród, który modli się w Europie najczęściej. Modli się raz w tygodniu lub częściej 50 proc. młodych Polaków, nigdy nie modli się 17 procent. W większości europejskich krajów nigdy nie modli się większość młodzieży.



Ciekawe jest też spojrzenie na odsetek katolików w krajach. W Polsce to 82 proc. młodzieży, na Litwie 71 proc. Powyżej lub blisko połowy katolików jest jeszcze tylko w Słowenii, Irlandii, Portugalii i Austrii. Inne kraje katolickie nie są już w ogóle. Na przykład we Francji to zaledwie 23 proc. młodzieży.

W tej sytuacji widać jednoznacznie, że Europa zmierza ku całkowitej dechrystianizacji. Polska jest katolicką, pobożną wyspą na morzu ateizmu. To sytuacja niezwykła, a podstawowe pytanie brzmi: jak ochronić skarb naszej wiary przed wpływami z innych krajów? Trudno zarazem nie przypomnieć sobie o wielu przepowiedniach o Polsce, według których to nasz kraj ma specjalną misję od Pana Boga. Bo tylko nasz kraj w całej Europie jeszcze w Pana Boga wierzy.

Z wynikami badania po angielsku można zapoznać się tutaj - www.stmarys.ac.uk

