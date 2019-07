'Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską a Polak Polakiem'. Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie!

Jak informują organizatorzy, wydarzenie to jest wielkim wezwaniem do przyjęcia Zbawienia, które przyszło przez Krzyż, jak i do wyznania wiary i nawrócenia.

„To, co dotyka Kościół nie jest przypadkiem. Zło, które uderza w Kościół od zewnątrz i wylewa się z jego wnętrza jest skutkiem braku wiary. Obserwujemy dzisiaj, że coraz mniej katolików chodzi w niedzielę do kościoła, zwłaszcza młodych. Widzimy, że coraz mniej osób odnosi swoje życie do Boga, skupiając się głównie na sprawach materialnych. Dlatego jednym z najważniejszych celów >Polski pod Krzyżem< jest podjęcie wysiłku odzyskania wiary. Ci, którzy poświęcą ten dzień, by przybyć na górę Świętego Krzyża, będą prosić Pana Boga o łaskę wiary dla siebie i dla innych"-podkreśla jeden z organizatorów "Polski pod Krzyżem", Maciej Bodasiński.