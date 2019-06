,,Tylko nie mów nikomu'' - druga część w... październiku. Przypadek?

Go! 12.6.19 13:52

Fronda jak zawsze w formie. Film w którym księża przyznają się do pedofilii, ale to Sekielski winny bo publikuje go przed wyborami xD



I bardzo dobrze, jeśli choć jedna osoba odwróci się od tej czarnej zarazy i przez to nie zagłosuje na klęczący przed katabasem PiS, znaczy że było warto.