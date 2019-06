Tylko na Fronda.pl: Fotorelacja - Dzieci pod tęczowymi flagami

Konfederata 9.6.19 11:14

Pisowskie przygłupy same ich promowały w swojej gadzinówce TVP i gdzie się tylko dało. Wiosna wiosna wiosna itd. No to wiosna kwitnie. Mogli spierać się merytorycznie na poważne tematy z Konfederacją, ale się jej boją, więc zamilczają, ośmieszają, przemilczają, ohydzą, promują za to zboków. No cóż... Hodują sobie problem, z którym później będą walczyć. Zboki to prawdziwe zagrożenie, ale za ich hodowlę odpowiedzialne są głupki z PiSu. To nawet zabawne jak będą się zapluwać w obronie normalności!:) Fałszywe gnojki.