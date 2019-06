Tylko chrześcijańska cywilizacja Zachodu daje człowiekowi godność

"Tam, gdzie mamy poszanowanie nierozerwalności małżeństwa, prymat osoby, poszanowanie przyrodzonych praw osoby ludzkiej w sposób szczególny do życia, mamy do czynienia z cywilizacją łacińską. W innych przypadkach te prawa są gwałcone w związku z tym jest wielki problem, by dobrze w nich żyć" - wskazuje prof. Paweł Skrzydlewski.

"Profesor Feliks Koneczny definiował cywilizację jako metodę ustroju życia zbiorowego, czyli pewnego rodzaju kulturę społeczną, która w sposób zorganizowany istnieje w postaci obyczajowości. Jest to więc tym wszystkim, co dotyczy życia obywateli" - powiedział Skrzydlewski.

" Jeśli pozwala mu to należycie się rozwijać to mamy do czynienia z normalnym życiem społecznym. Jeśli redukuje człowieka do niewolnika, to mamy do czynienia z chorymi cywilizacjami. Jedynie cywilizacja zachodnia oparta na Kościele jest cywilizacją, która daje człowiekowi świadomość jego godności" - stwierdził uczony, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.