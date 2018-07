Tych produktów unikaj i nie truj się na własne życzenie

Wiele produktów, które stale występuje w naszej diecie, może nam bardzo zaszkodzić, uszkodzić nasz organizm i zwiększyć ryzyko zawału, czy nowotworu. Uważajmy i nie aplikujmy sobie na własne życzenie trucizny! Oto pięć produktów, na które powinniśmy uważać.

Cukier

Herbatka z cukrem? Lepiej pić gorzką, albo z miodem. Nie bez powodu cukier określany jest często jako "biała śmierć". To w istocie nic więcej, jak tylko przetworzone węglowodany nie posiadające żadnych wartości odżywczych, minerałów, czy witamin. Jego jedyna funkcja to "umilanie" nam posiłku, ale za pewną cenę... Nadmierne spożywanie cukru prowadzi do powstawania w organizmie szkodliwych związków chemicznych, które szkodzą układowi nerwowemu i zakłócają procesy oddychania komórkowego. Powolutku, krok po kroku. Ostatecznie mogą doprowadzić do rozwoju chorób nowotworowych.

Słodzone napoje

Coca-Cola, czy nawet "stara dobra polska oranżada" to w istocie cukier, tylko że w stanie płynnym. Na tym można by właściwie zakończyć, ale o ile w zwykłym kartonie soku pomarańczowego znajdziemy głównie nadwyżkę cukru zbędną naszemu organizmowi, o tyle w różnego rodzaju gazowanych kolorowych napojach znajdzie się dodatkowo masa chemicznych substancji. Wartość odżywcza - zero. Co zatem pić? Odpowiedź jest prosta i znana ludziom od pokoleń - najlepiej wodę, w niej cukru i chemii nie znajdziemy.

Alkohol

Spożywanie alkoholu w umiarkowanych ilościach nam nie zaszkodzi, jednak zbyt częste zaglądanie do kieliszka to podpisywanie na siebie wyroku. Jeżeli pijemy dużo i regularnie, narażamy się na wzrost ryzyka zachorowania na raka. Głównym wrogiem jest tu aldehyd octowy - związek chemiczny powstający przy rozkładzie etanolu. To właśnie przez tę truciznę po mocno zakrapianej imprezie czujemy się... tak jak się czujemy. Ideałem byłaby zupełna rezygnacja z napojów alkoholowych, jednak ograniczenie jego spożycia do sporadycznej lampki wina również wyjdzie nam na zdrowie.

Chipsy

Porównanie chipsów, czy chrupek do narkotyków jest zasadne, bo w końcu któż z nas nigdy nie otworzył paczki chipsów i wbrew początkowym intencjom nie skończył na kilku, czy kilkunastu... Jeżeli przyjrzymy się temu, co składa się na popularne słone przekąski, zauważymy, że są to tylko i wyłącznie substancje szkodliwe dla zdrowia. Sól, niezdrowy olej, mączka - źródła prostych cukrów. Co więcej, w chipsach znajdziemy prawdziwy ogrom substancji chemicznych, zagęszczaczy itp. Najgroźniejszy z nich jest akrylamid, związek chemiczny, który ma bardzo szkodliwy wpływ na nasz organizm, powodując m.in. niszczenie układu nerwowego, przyczyniając się do rozwoju ryzyka chorób serca i nowotworów. Powstaje on w wysokiej temperaturze, czyli przy smażeniu chipsów. Jedząc je, de facto sami aplikujemy sobie truciznę.

Sól

A właśnie, właśnie, skoro o soli mowa... Według badań regularne spożywanie 12 g soli dziennie aż dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka żołądka. Nie powinniśmy przekraczać dawki 6 g soli na dzień. Przesadne spożycie soli znacząco zwiększa ryzyko powstawania nowotworów. Sprawa dotyczy jednak tzw. soli kuchennej, która w istocie jest chlorkiem sodu. Idealny zamiennik stanowią sól kamienna, czy himalajska, które zawierają mikroelementy takie jak magnez.

jsl/onet.pl