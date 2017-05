Tych Polaków boi się całe ISIS!

reklama

Screenshot YouTube / Pixabay CC0 reklama

„Gniew Eufratu” to nazwa Międzynarodowej Grupy Zadaniowej, w której znajduje się także 8 Polaków. Pojechali do Syrii, by walczyć z samozwańczym państwem islamskim.

„Nie mieszamy się w politykę wewnętrzną regionu. Jesteśmy tu żeby zwalczać Daesh i z nikim innym nie planujemy wchodzić w konflikt”

- mówią.

Walczą razem z siłami kurdyjskimi i syryjskimi siłami demokratycznymi, wspieranymi przez USA.

Wśród 22 osób, które wchodzą w skład „Gniewu Eufratu” znajdują się byli żołnierze, operatorzy jednostek specjalnych z całego świata – z GROMu, Formozy czy S.A.S.

„Wszyscy dotarliśmy tu na własny rachunek, a cały sprzęt zakupiliśmy za własne środki. Jesteśmy tutaj z poczucia moralnego obowiązku i nikt z nas nie przyjąłby za to wynagrodzenia”

- piszą

Budzą najwidoczniej przerażenie w szeregach ISIS, bo od irackich żołnierzy dowiedzieli się, że wyznaczono nagrody za ich głowy. 6 maja głowa martwego lub żywego żołnierza „Gniewu Eufratu” była już warta 850 tys. dolarów.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl

8.05.2017, 18:00