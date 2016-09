Twórcy mogą zarobić bez limitów - nowy projekt obliczania podatku od umów o dzieło!

reklama

Zniesione od 2013 r., preferencyjne możliwości odliczenia zryczałtowanych kosztów w wysokości 50% kwoty kosztów uzyskania przychodu - znów bez limitów - powracają. Opodatkowanie takie wykorzystywane było jeszcze w 2012 r. we wszystkich umowach o dzieło, w których dochodziło do przekazania praw do utworu na rzecz kupującego, a zryczałtowane, 50 procentowe koszty uzyskania przychodu pozwalały na zmniejszenie zobowiązania podatkowego.



Pomysłem w formie obowiązującej już cztery lata ustawy, autorstwa ministra finansów Jacka Vincenta Rostowskie było zasada, że z preferencyjnej stawki 50% można było korzystać jednak tylko do pewnego limitu przychodów, czyli do kwoty zaledwie 42764 zł.

50-procentowe koszty miały więc zastosowanie tylko do przychodów poniżej tej kwoty, zaś po jej przekroczeniu, twórca tracił prawo do skorzystania z kosztów ryczałtowych w dalszej części roku.

Chodziło wtedy podobno o przypadki, gdy autorzy traktowali jako ,,dzieło'' np. opinie czy też ekspertyzy prawne, podatkowe czy szkoleniowe i jako ich autorzy minimalizowali zmniejszeniem opodatkowania przychody do budżetu państwa. Owe przepisy dotknęły przy okazji kieszeni faktycznych twórców i artystów, co z punktu widzenia charakteru i celu tworzenia ,,dzieł'' i umów im odpowiadających było niesprawiedliwe.

Nowe przepisy o preferencyjnych stawkach opodatkowania umów o dzieło, bez wcześniej wspomnianego limitu, mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

,,Nowy Minister Kultury, Piotr Gliński, już na początku tego roku zapowiadał, iż będzie dążył do zmiany tych, niekorzystnych dla twórców, przepisów podatkowych. W zeszłym tygodniu do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przywraca nielimitowaną możliwość odliczania 50% kosztów w przypadku twórców'' - jak informuje zus.pox.pl.

Nielimitowane, 50% koszty dotyczyć będą przychodów uzyskiwanych przez faktycznych twórców, w wymienionych poniżej grupach i dotyczyć będą działalności w zakresie:

• architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,

• sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,

• produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów oraz działalności publicystycznej,

• udziału w konkursach z dziedziny kultury i sztuki.

