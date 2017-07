Twitter komentuje: Presja ulicy ma sens

Rafał Ziemkiewicz pogratulował Dudzie jego zdaniem dobrej decyzji.

Nowa sytuacja- Adrian postanowił być prezydentem Dudą. Szacunek. Zobaczymy co dalej.

Zadowolenie z decyzji Dudy wyraził też dziennikarz i publicysta Łukasz Warzecha.

PAD musi nie świadomość, że ci, co nazywali go "Adrianem", "szmatką" i "przecwelonym" - będą go szanować, póki będzie bronił ich interesów.

— Samuel Pereira (@SamPereira_) 24 lipca 2017