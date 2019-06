Tweet Jabłońskiego usunięty, ale prowokator idzie w zaparte

Zdjęcie, wraz z innymi fotografiami z sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej, kilka lat temu wyciekły do internetu- najprawdopodobniej za sprawą Rosjan. Były wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Wojciech Jabłoński- dawniej często zapraszany do mediów doktor politologii, dziś raczej internetowy hejter, opublikował zdjęcie na Twitterze z podpisem "Niosła go Polska".

"Sorry, ja nie odpowiadam za to, że jakiś człowiek wyglądał zabawnie nawet we własnej trumnie"-dodał. Tego typu wpisów jest więcej. Co gorsza, są również ludzie, którzy stają w obronie Jabłońskiego, jak zwykle usprawiedliwiając drwiny z ogromnej tragedii rzekomym wykorzystywaniem jej przez PiS.