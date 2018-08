Twaróg - prozdrowotna bomba, o której wielu zapomniało

Chcąc się dobrze odżywiać, sięgamy przeważnie po modne składniki, o których możemy przeczytać tysiące artykułów w najróżniejszych magazynach. Nie ma w tym oczywiście nic złego, jednak co zrobić, gdy nie chcemy wydawać na jedzenie kroci, a mimo to sięgać po wartościowe produkty? Warto wówczas przypomnieć sobie o nieco (niesłusznie!) zapomnianych produktach, takich jak twaróg.

Dlaczego twaróg?

Dominującym składnikiem, dla którego powinniśmy regularnie spożywać twaróg jest bogactwo pełnowartościowego, łatwostrawnego i przyswajalnego białka. Jego udział w składzie suchej masy twarogu chudego wynosi ok. 80%, półtłustego ok. 67%, tłustego ok. 53%. Białko mleka – kazeina, zaliczane jest do białek pełnowartościowych, a więc takich, których skład aminokwasowy pozwalana na niemal całkowite ich wykorzystanie jako źródła aminokwasów do syntezy białek ustrojowych. Łatwość w trawieniu wynika z faktu, iż podczas produkcji białko zostaje ścięte i częściowo rozłożone, co ułatwia enzymom dotarcie do wiązań.

Biały ser to bogate źródło wapnia, przydatnego do budowy kości i zębów, a także w wielu procesach organicznych. W twarogu jest też wiele innych związków mineralnych. 100 g sera to po 96 mg wapnia i potasu, 240 mg fosforu, 41 mg sodu, a także mangan, miedź, magnez, cynk, żelazo.

Tylko nie bez tłuszczu

Najlepiej wybieraj sery twarogowe półtłuste, bez dodatków. Całkowite usunięcie tłuszczu pozbawia produkty mleczne witaminy D, która jest niezbędna do prawidłowego wchłaniania wapnia. Serki i desery z owocami, miodem, czekoladą z reguły zawierają cukier i dostarczają pustych kalorii. Ponadto mogą w nich być barwniki i syntetyczne substancje smakowe. Lepiej sama przyrządź twaróg z dodatkiem ulubionych ziół, domowych konfitur lub naturalnego miodu. Sery chude są dla osób odchudzających się i na diecie bez tłuszczu.

Na wrzody i nadkwaśność żołądka

Oprócz białka, wapnia i aminokwasów, w twarogu znajdziemy fosfor, żelazo, cynk, magnez, potas i witaminy: A, D, E i te z grupy B. Biały ser polecany jest dla osób borykających się z nadkwaśnością żołądka czy chorobą wrzodową. Poprawia przemianę materii i pomaga przy mdłościach związanych z nadkwaśnością żołądka i stanach zapalnych błony śluzowej jelit. Zawarte w nim witaminy z grupy B, wpływają korzystnie na nasze oczy i stan skóry. W odróżnieniu od sera żółtego, nie podnosi poziomu cholesterolu, chroniąc organizm przed miażdżycą.

Jak podawać?

Warto na jego bazie przygotowywać różnego rodzaju pasty do pieczywa. Można dodać szczypiorek, paprykę (również w postaci sproszkowanej), rzodkiewkę, oliwki, rybę wędzoną, czosnek, bazylie i wiele innych produktów czy ziół. Należy jednak pamiętać, by nie łączyć go z pomidorem - choć brzmi to na pozór absurdalnie, to jest to w istocie bardzo szkodliwa mieszanka. Powoduje odkładanie się w naszych stawach substancji mogących wywoływać nieprzyjemne bóle.