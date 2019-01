Twardy Brexit- kto najwięcej straci?

Kwieciński prognozuje, że w ciągu najbliższych lat może dojść do znacznego obniżenia wzrostu gospodarczego na Wyspach. Minister podkreślił zresztą, że już od dwóch lat trwa ucieczka kapitału zagranicznego z Wielkiej Brytanii, a wartość wycofanych do tej pory aktywów szacuje się na setki mld euro. Polityk wskazuje, że największa część tej kwoty przypada na sektor finansowy, jednak wiele firm produkcyjnych czy usługowych również planują "przeprowadzkę". Wszystko to z powodu trudności organizacyjnych oraz dodatkowych kosztów, które mogą pojawić się po Brexicie. Przedsiębiorstwa po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię będą zmuszone rozwiązać różnego rodzaju kwestie logistyczne czy zdobywać różne certyfikaty. Czy Polska brana jest pod uwagę jako nowa lokalizacja? Pytany o to minister podkreślił, że jak na razie żadne z naszych największych miast nie jest w stanie konkurować z Berlinem, Paryżem czy Dublinem- mimo najszczerszych chęci.