Twarde fakty - 500 plus po prostu działa i przekonują się do niego nawet przeciwnicy polityki PiS!

reklama

Fot. P. Tracz KPRM via Flickr, CC 0 reklama

1. Pochwała programu Rodzina 500plus przyszła ze strony bardzo do tej pory krytycznego wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości, Marka Belki, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” powiedział on, ni mniej ni więcej tylko, że pogram Rodzina 500plus, to największy sukces ekonomiczny, społeczny i polityczny rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Stwierdził między innymi, „że program Rodzina 500plus niewątpliwie zmniejszył obszary biedy w Polsce. Mówi się o tym, że szczególnie widać to rodzinach wielodzietnych, które były największym rezerwuarem nędzy. To zniknęło. Dla części ludzi te kilkaset złotych miesięcznie to znacząca suma. Dzisiaj ekonomista nie powinien ignorować takich spraw”.

2. Przypomnijmy tylko, że do końca 2016 roku z programu Rodzina 500 plus zostało wypłacone ponad 17,6 mld zł, czyli o 0,6 mld zł więcej niż wcześniej przewidywano w budżecie państwa, ponieważ zostało nim objęte aż 1,6 mln „pierwszych” dzieci (500 zł przysługuje takim dzieciom, jeżeli miesięczne dochody na członka rodziny nie przekraczają 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł na osobę).

Z programu na koniec 2016 roku korzystało już 3,8 mln dzieci i w związku z tym poprawia on znacznie sytuację materialną rodzin wychowujących dzieci, ponieważ zmniejsza się wyraźnie ilość takich rodzin obejmowanych pomocą społeczną.

Programem na koniec 2016 roku było objętych 55% wszystkich dzieci do 18 roku życia, przy czym w gminach wiejskich było to aż 63% dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 58% dzieci i w gminach miejskich 48% dzieci, co tylko potwierdza, że do tej pory najwięcej wielodzietnych niezamożnych rodzin funkcjonowało w środowisku wiejskim.

3. Z kolei minister Rafalska mówiła o sukcesie programu Rodzina 500plus nie tylko, jeżeli chodzi o redukcję wręcz do zera skrajnego ubóstwa w rodzinach wychowujących dzieci, ale także pozytywnym oddziaływaniu tego programu na wzrost liczby urodzeń w naszym kraju.

Według już oficjalnych danych w roku 2016 urodziło się o ok. 17 tysięcy dzieci, więcej niż w roku poprzednim, a w roku 2017 spodziewamy się przekroczenia zaczarowanej granicy 400 tysięcy urodzeń rocznie.

Jeżeli tendencje z miesięcy listopad, grudzień poprzedniego roku, a także ze stycznia i lutego tego roku się utrzymają, to w roku 2017 liczba urodzeń może przekroczyć 420 tysięcy, co byłoby wręcz jeszcze niedawno nieprawdopodobnym rekordem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

4. Minister Rafalska mówiła także, że pierwszy raz od wielu lat, rodziny wielodzietne w miastach i na wsi, stać na zakup nowej odzieży i obuwia dla dzieci, wyposażenia w przybory szkolne, a także na wspólny wyjazd, na chociaż krótkie wakacje, a obecnie ferie zimowe, poza miejsce swojego stałego zamieszkania.

W roku 2016 zniknęły z oferty banków i instytucji pożyczkowych reklamy kredytów i pożyczek na wyprawkę szkolną dla dzieci, co oznacza, że także w ocenie tych instytucji program Rodzina 500 plus w znaczący sposób poprawił sytuację materialną szczególnie rodzin wielodzietnych.

Minister Rafalska zaprzeczała także informacjom, że pieniądze wypłacane rodzinom w ramach programu Rodzina 500plus są marnotrawione, nic takiego nie ma miejsca, nie ma również mowy o negatywnym wpływie tego programu na rynek pracy, szczególnie kobiet.

Jak podsumowała minister Rafalska program Rodzina 500plus ma także ważny aspekt psychologiczny, dzięki niemu następuje odbudowywanie więzi rodzinnych i społecznych, a w rodzinach wychowujących dzieci w tym w szczególności tych wielodzietnych, wzrasta poczucie godności, wysokiej samooceny, zaradności i bezpieczeństwa.

Teraz okazuje się, że także osoby bardzo krytyczne wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości, a w przeszłości zajmujące ważne stanowiska publiczne, takie jak były prezes NBP Marek Belka, bardzo pozytywnie oceniają program Rodzina 500plus.

Zbigniew Kuźmiuk

9.05.2017, 8:00