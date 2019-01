TVP ma dość. Pozwie Czuchnowskiego, Skibę i Bodnara

Skorpion 22.1.19 9:34

A TVN , GW to pewnie baranki boże. Dla was bolszewickiej kasty to każdy kto ma inne zdanie to szczujnia. Mentalność Niesiołowskiego macie. Dziś TVP Info to jak w latach pięćdziesiątych radio Wolna Europa. Wy tego lewackie zakapiory nie rozumicie towarzyszu Waciak. Wicie , że nie rozumicie.