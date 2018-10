TVP Info ujawnia fragment rozmowy, którą Onet przemilczał. Chodzi o Sikorskiego

Jak czytamy na portalu:

„Dziennikarze portalu [Onet.pl – red.] twierdzą, że – według zeznań kelnerów – w nagrywanych rozmowach obecny premier miał omawiać kwestie związane z zakupem nieruchomości „na słupa”. Takich wypowiedzi nie ma na nagraniu opublikowanym przez portal. Są za to słowa, które onet.pl przemilczał”.

Dalej portal publikuje zapis fragmentu nagrania, w trakcie którego prezes PGE Krzysztof Kilian mówi Mateuszowi Morawieckiemu o swojej opinii na temat Sikorskiego. Oto przedstawiony przez TVP.Info zapis rozmowy:

Mateusz Morawiecki: To mi się raczej nie zgadza…

Kilian: Wiem, wiem, to prawdziwy patriota generalnie, bojownik. Słyszałem, że pod Monte Cassino zestrzelił cztery latające czołgi, rozumiesz, k*, te tygrysy.

Morawiecki: Tym bardziej, że on…

Kilian: On jest klasycznym przykładem gościa, który nie ma czegoś takiego jak kręgosłup. W jego ciele nie stwierdzono. On ma urządzenie, które stoi w pionie i to wszystko.

Morawiecki: Natomiast ma pełną elastyczność zachowania.

Kilian: No nie, no, loda każdemu zrobi. Tam nie ma…

Morawiecki: Nie tylko Niemcom.

Kilian: Nie ma w ogóle o czym o czym gadać, daj spokój.”