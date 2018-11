TVN odpowiada Brudzińskiemu ws. 'urodzin Hitlera'

"Kiedy w polskim Sejmie mówiłem o ludziach którzy pod zdjęciem Hitlera i swastyką hajlują to byłem przekonany,że to garstka idiotów i imbecyli. Byłem naiwny. Wyglada na to, że była to ohydna, odrażająca i dewastującą wizerunek Polski w świecie prowokacja. Co na to właściciele TVN?"-napisał na Twitterze polityk. Szefowi MSWiA odpowiedział redaktor naczelny TVN24, Adam Pieczyński.