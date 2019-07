TVN coś cienko przędzie... Miliardowe STRATY!!!

"To wszystko spowodowane urealnieniem wartości inwestycji w platformę nc+. Okazało się, że ta inwestycja nie była tyle warta, ile sądził zarząd TVN"-pisze money.pl.

Jak wynika z raportu finansowego opublikowanego w KRS, jednostkowe straty za rok 2018 sięgają 1,89 mld zł, podczas gdy przychody – 1,66 mld (przychody całej grupy kapitałowej TVN to 1,97 mld zł). Spółka pokryje straty z kapitału rezerwowego, przez co jej wartość księgowa skurczyła się do 2,14 mld zł.