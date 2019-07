Tusk zawiesił unijny szczyt. Obrady dopiero jutro od 11

Andrzej 1.7.19 13:09

Niemcy i Francja będzie "rozmiękczać" grupę Wyszehradzką i Polska znowu zostanie wprowadzona w maliny. A Timmermans zostanie wybrany i będzie się dopiero mścił na Polsce, że go nie poparła. Niestety UE nie ma nic wspólnego z demokracją. A lewica i liberałowie robią co chcą i jest to najgorsze wydanie socjalistyczne, gorsze od PRL-u.