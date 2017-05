Tusk wezwany do prokuratury. Chodzi o zdradę dyplomatyczną

reklama

Prokuratura wzywa Donalda Tuska ws. katastrofy w Smoleńsku. W ubiegły wtorek szef Rady Europejskiej odebrał wezwanie, jednak nie jest w stanie stawić się w wyznaczonym terminie, trwa ustalanie kolejnego – informuje TVN24.pl.

Tusk ma zostać wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Informatorzy TVN24 twierdzą, że chodzi o wątek „zdrady dyplomatycznej” - jeden z siedmiu głównych wątków, nad którym pracuje cały zespół prokuratorów. Kieruje nimi z-ca prok. Krajowego, Marek Pasionek.

„kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją działa na szkodę RP podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

- brzmi art. 129 KK.

Z tego artykułu oskarżono w ciągu ostatnich 70 lat zaledwie dwie osoby – donosi TVN24 i dodaje, że taki wątek prokuratorzy wyodrębnili już w ubiegłym roku. Minister Antoni Macierewicz jako ewentualnego winnego wskazał właśnie Tuska, który miałby odpowiedzieć za „niedopełnienie obowiązków” przez to, że zgodził się na zastosowanie do badania katastrofy załącznika 13. do konwencji chicagowskiej, wskutek czego polskim śledczym uniemożliwiono badanie przyczyn katastrofy na miejscu.

