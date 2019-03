Tusk tajemniczo o brexicie: Do 12 kwietnia wszystko jest możliwe

Donald Tusk odniósł się też do sprawy Wzgórz Golan. - Stanowisko Unii Europejskiej jest dobrze znane i nie zmieniło się - powiedział Donald Tusk, zapytany o tę kwestię podczas konferencji prasowej. Unia Europejska nie uznaje, że terytorium to należy do Izraela. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał na Twitterze, że nadszedł czas, aby Stany Zjednoczone uznały władzę Izraela nad Wzgórzami Golan.