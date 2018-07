Tusk, Szydło, Morawiecki? Polacy wskazują najlepszego premiera po '89 r.

Wirtualna Polska opublikowała sondaż, w którym poprosiła Polaków o wskazanie najlepszego szefa polskiego rządu po roku 1989.

Co ciekawe, prawie 40 procent respondentów nie było w stanie wskazać konkretnego premiera, jednak, wśród polityków, najlepszy wynik zdobył Donald Tusk. 13 procent ankietowanych uważa, że obecny szef Rady Europejskiej był najlepszym premierem RP. Drugie miejsce, ex aequo, należy do Tadeusza Mazowieckiego oraz Beaty Szydło. Oboje uzyskali po 8 procent głosów. O "oczko niżej" jest obecny szef polskiego rządu, Mateusz Morawiecki.

Po 4 procent uzyskali tacy politycy, jak Włodzimierz Cimoszewicz i Jerzy Buzek. Dalej, z 3-procentowym wynikiem, uplasowali się: Leszek Miller oraz Jarosław Kaczyński. Z kolei po 2 procent badanych wskazało Jana Olszewskiego, Ewę Kopacz oraz Kazimierza Marcinkiewicza. Wreszcie, zaledwie 1 procent badanych wskazzało Waldemara Pawlaka, Marka Belkę, Hannę Suchocką, Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Józefa Oleksego.

Martwi nawet nie tyle wynik Donalda Tuska, co fakt, że tak duży odsetek respondentów miał problem ze wskazaniem konkretnego polityka.

yenn/Wp.pl, Fronda.pl