Tusk szefem KE? Ryszard Czarnecki jasno: To mission impossible!

Czy Donalda Tuska czeka w Unii Europejskiej dalsza kariera i zajęcie kolejnego kierowniczego stanowiska? Ryszard Czarnecki stwierdził dziś wprost, że to „mission impossible”.

Czarnecki zapytany przez dziennikarkę „Onet.Opinie” o to, czy Tusk może zasiąść na fotelu przewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedział, że nie jest on w centrum zainteresowania w przeciwieństwie do Manfreda Webera z EPP. Dodał:

„W kuluarach europejskich o Tusku się nie mówi”.

Dalej podkreślił jasno:

„To jest mission impossible. Po prostu nie ma pogody na Donalda Tuska w Brukseli”.

dam/PAP,Fronda.pl