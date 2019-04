Tusk rozpoczyna kampanię. Powróci?

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wystąpi trzeciego maja w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. "To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" – napisał na Twitterze. Czyżby szykował się wielki powrót?

"Serdecznie zapraszam na spotkanie 3 Maja o 14 na Uniwersytecie Warszawskim. Co prawda, w Auditorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" – napisał polityk na Twitterze.