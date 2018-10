Tusk przyłożył rękę do Brexitu, a teraz apeluje o trwałość wspólnoty europejskiej

To zadziwiające, że człowiek, który przyłożył nie tylko palec ale nawet całą rękę do Brexitu, a także bez mrugnięcia okiem, zaakceptował zaproszenie przez Angelę Merkel latem 2015 imigrantów do Niemiec i w konsekwencji do całej UE, co położyło się poważnym cieniem na funkcjonowaniu Unii, teraz szuka tych, którzy mają ratować wspólnotę europejską.