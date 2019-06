Tusk przed komisją śledczą ds. VAT. Wicepremier: będzie chciał zrobić show jednego aktora

– Donald Tusk pewnie będzie chciał uczynić z tego przesłuchania [przed komisją śledczą ds. VAT] show jednego aktora, ale mam nadzieję, że członkowie komisji mu na to nie pozwolą. Bo nie chodzi tutaj o show, tylko o to, żeby wyjaśnić jak to możliwe, że w czasie jego rządów wyciekło, praktycznie bez żadnego oporu ze strony rządu, a często – mam wrażenie – jeśli patrzymy na zmiany w prawie w tym czasie, że za przyzwoleniem jego rządu ponad 250 mld zł. Tych pieniędzy, których brakowało w budżecie po to, żeby chociażby zaproponować Polakom programy społeczne – zaznaczył Jacek Sasin