Tusk przed Komisją ds Amber Gold, czyli - ostatni dzwonek!

W efekcie Tusk - początkowo przestraszony, jak małe dziecko - gdy zorientował się, że członkowie Komisji nie odrobili lekcji i nie przygotowali się, jak należy, z minuty na minutę coraz wyraźniej podnosi do góry łeb. Jeszcze trochę podobnej indolencji w szerszym spektrum rządzących – okraszanej brakiem pokory i niezrozumiałym zaniechaniem podejmowania spraw ważnych i naprawdę poważnych - i wielki, narodowy zryw milionów Polaków z 2015, który pozwolił na odsunięcie hołoty od władzy, zostanie zmarnotrawiony.

To dla rządzących najwyższy czas na przebudzenie, jeśli naprawdę chcą zapobiec dramatowi powrotu łotrów do władzy. Jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze wszystko jest możliwe, ale to już naprawdę ostatni dzwonek!