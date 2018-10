Tusk prezydentem, Kosiniak-Kamysz premierem? Szef RE odpowiada

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami odniósł się m.in. do wyborów samorządowych, ale również medialnych doniesień na temat politycznej przyszłości Władysława Kosiniaka-Kamysza w sytuacji, gdyby po wyborach parlamentarnych rządy w Polsce przejęła obecna opozycja.

"Bardzo wysoko go (lidera PSL-przyp. red.) cenię, ale nie mam żadnych planów ani pomysłów na przyszłość, które by odpowiadały sensacjom, jakie ukazały się dzisiaj na kilku portalach"-stwierdził były premier.

"Te wybory pokazały jedno, że Polacy, co zupełnie zrozumiałe w demokracji, są podzieleni w swoich opiniach. Że nikt nie ma takiej władzy w Polsce, która upoważniałaby go do naruszania czy łamania zasad i reguł przyjętych kiedyś przez większość Polaków"-stwierdził Tusk. Jak dodał, "rządzący w Polsce nie powinni podejmować decyzji tak, jakby mieli poparcie na poziomie 100 proc. lub 90 proc.". Jako przykład Donald Tusk podał "rozprawę z polskim sądownictwem" oraz "lekceważenie konstytucji".