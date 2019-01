Tusk: Obronimy Polskę i Europę przed nienawiścią

Skorpion 14.1.19 20:24

No to już Tusk ze swoimi pomagierami zacznie wprowadzać dyktaturę. Bo on i oni tak wyobrażają sobie obronę Gdańska , Polski i Polaków przed nienawiścią. To my powinniśmy bronić Polski , polskości i naszej suwerenności. Wykorzystają ten bandycki napad w sposób okropny i niezwykle prostacki. PO to organizacja o najgorszych instynktach antypolskich.