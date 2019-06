Tusk o wyłudzeniach VAT: Jakoś nikt o tym nie pomyślał

Za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL nasz kraj stracił około 260 mld zł na wyłudzeniach VAT. Dziś premier rządu PO/PSL zeznaje przed komisją śledczą ds. wyłudzeń VAT. To, co opowiada, jest wprost niebywałe. Jak mówi Tusk, przez 8 lat rządów "nikomu nie przyszło do głowy", co zrobić z problemem wyłudzeń. Zapewnia też, że "nie miał powodu myśleć" iż nikt się nie zajmuje mafijnymi procederami......