Tusk o VAT: Podwyższyłem, ale się nie cieszyłem

Polityk przekonywał, że ta decyzja aż do dziś dzisiaj powoduje u niego ból głowy, gdyż przez całe życie uważał, że podnoszenie podatków to "najgłupszy sposób organizowania państwu i ludziom życia". Jak tłumaczył Tusk, w tym przypadku zależało mu na uniknięciu krachu finansowego związanego ze światowym kryzysem.

"Nie było żadnego powodu, żeby nie wrócić do stawki tak, jak to zaplanowaliśmy i zdecydowaliśmy, a ci, którzy objęli rządy po nas, tę stawkę utrzymali. Pozwolę sobie na odrobinę przyjemności i powiem, cytując klasyka, że podwyższyłem, ale się nie cieszyłem. Natomiast kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie można było, jak to zapisaliśmy i zaplanowaliśmy w ustawie, wrócić do niższej stawki VAT-u"-stwierdził były premier.