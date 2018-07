Tusk o dymisji Davisa i Johnsona: Politycy odchodzą, zostają problemy zwykłych ludzi...

Wczoraj ze stanowiska zrezygnował minister ds. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, David Davis. Z kolei dziś po południu brytyjska premier Theresa May przyjęła dymisję szefa dyplomacji, Borisa Johnsona. Choć powody decyzji tego drugiego nie są jeszcze znane, Johnson- podobnie jak Davis- miał optować za "twardym" Brexitem, podczas gdy w piątek premier May przedstawiła strategię, z której wynika, że zależy jej na zachowaniu ścisłych związków Wielkiej Brytanii z Unią Europejską także po opuszczeniu Wspólnoty.

Brexit nie jest ani łatwą, ani dobrą decyzją, jednak za tą drogą opowiedzieli się w referendum obywatele Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, kontrowersyjny polityk, który nawoływał do Brexitu od dawna, "brytyjski Janusz Korwin-Mikke", Nigel Farage po referendum niemal zniknął z życia publicznego i próbował... załatwić sobie niemieckie obywatelstwo.

"Politycy przychodzą i odchodzą. Zostają za to problemy, które stworzyli zwykłym ludziom. Pozostaje jedynie żałować, że razem z Davisem i Johnsonem nie może zniknąć idea Brexitu. Chociaż... kto wie!"- napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej, Donald Tusk. I o ile można przyznać mu rację, że Brexit sam w sobie nie przyniesie nikomu nic dobrego, to jednak ciekawie brzmi pierwsza część wpisu byłego premiera RP. Akurat Tusk jest chyba ostatnią osobą, która może w taki sposób pisać o innych politykach. Nie tylko ze względu na stanowisko w Brukseli, ale i ze względu na afery, które miały miejsce w czasach jego rządów i na których ucierpiał Skarb Państwa, a więc i zwykli ludzie...

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows?

