Tusk nie wytrzymał i wybuchł

– Tylko z wrodzonej przyzwoitości i szacunku dla prawa będę poważnie traktował to, co się tutaj dzieje, ale rzeczywiście z każdą minutą nabieram przekonania, chociaż intuicja mi to już wcześniej mówiła, że celem komisji jest wykonanie tego, co już zaplanowano wcześniej, a nie odnalezienie prawdy – stwierdził Donald Tusk przed komisją śledczą ds. VAT.