Tusk nie stanie już przed komisją VAT? Marcin Horała: Nie chce, unika. To już jego problem

JR 19.7.19 10:26

Wystarczy to, co już wszyscy wiemy o nim. Nie może się z niczego wykręcić. Był premierem, o wszystkim wiedział. Był odpowiedzialny za kraj, a więc i za ministerstwa. Wszystkie najważniejsze informacje miał na biurku. Podlegały mu służby specjalne! Jak może taki człowiek wciskać ludziom, dziś już mądrym, wykształconym, mającym dostęp do środków masowego przekazu, w tym do internetu, że o czymś nie wiedział??!! Niechcący chyba, zdradził go nawet w własny syn przed komisją.To jest lekceważenie narodu! Co robił dla Polski jak był szefem Parlamentu Europejskiego? Po co ingerował w nasze sprawy wewnętrzne? Dlaczego tego samego nie robił jak we Francji policja pałowała demonstrantów? Niech ten wielmożny Tusk odpowie choćby na to jedno pytanie? Myślę, że wreszcie jakaś sprawiedliwość musi być, nie tylko w stosunku do Tuska, ale i innych mu podobnych. Tego oczekują Polacy. Mam prawo tak powiedzieć bo rozmawiam z ludźmi, którzy myślą podobnie jak ja. Wsadza się niepełnosprawnych za batonika więc tym bardziej musi być kara za świadome niedopełnianie obowiązków w okresie piastowania urzędów państwowych.