Tusk jest za parytetami? Szydło będzie sprawdzianem jego wiarygodności!

- Jeżeli przewodniczący Tusk jest tak przywiązany do parytetu płciowego, to niech rozpocznie promocję polskiej premier Beaty Szydło na stanowiska unijne – mówił w Radiu ZET wiceszef MSZ Konrad Szymański

- Z Polski popłynął również bardzo ważny sygnał do Europy. To zwycięstwo, te wybory to jest zwycięstwo polskiej podmiotowości w UE i tak to powinno być czytane przez stolice. Nie wszystkie stolice są wciąż gotowe zrozumieć ten fakt, że Polska jest oczywiście krajem proeuropejskim, ale ma swoje bardzo konkretne oczekiwania wobec UE - mówił Szymański