Tusk jak Klose - Polak, który śpiewa niemiecki hymn

Michael Kranewitter, Wikimedia Commons, CC-by-sa 4.0 / Platforma Obywatelska RP via WIkipedia, CC 2.0

„Z nim jest trochę tak jak z Mirosławem Klose, jest Polakiem, a gra w niemieckiej koszulce, śpiewa niemiecki hymn” - powiedział na antenie TVP Info Roman Mańka z fundacji Fibre.

Mańka powiedział też:

„Donald Tusk przywdział w tej chwili koszulkę niemiecką, był kandydatem Niemiec, a nie kandydatem Polski i uważam to za poważny błąd”

Z kolei Marek Król z tygodnika wSieci dodał:

„Na pewno jest to upokorzenie polskiego rządu, ale Angela Merkel wszystkich upokorzyła. Powiedziała: przyjedziecie do Brukseli i będziecie głosować tak, jak my chcemy”

dam/TVP.Info,Fronda.pl



9.03.2017, 17:50