'Tusk grał z Putinem przeciwko prezydentowi Kaczyńskiemu'

"Zaniechania i zła wola były ewidentne. Donald Tusk w sposób absolutnie przemyślany torpedował wspólne uroczystości rocznicowe w Katyniu, które miały odbyć się z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Grał przeciwko niemu razem z przywódcą Rosji. Doprowadził do rozdzielenia wizyt, mimo że były planowane na 10 kwietnia. Żądał tego Władimir Putin, a pan Tusk zgodził się na to i w Katyniu pojawił się trzy dni wcześniej"-przypomniała posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

"Było to haniebne i jednocześnie stanowiło demonstrację bezkarności i próbę pójścia w zaparte. Nigdy też nie zapomnę wypowiedzi pani Kopacz, która nie potrafiła zadbać, by w Moskwie doszło w sposób cywilizowany do identyfikacji ofiar i sekcji zwłok. Kłamała publicznie, gdy w Sejmie mówiła o dokładnym przekopywaniu ziemi w poszukiwaniu szczątków. Rządząca wtedy Platforma Obywatelska zmieniała stenogramy z debaty, podczas której wystąpiła ówczesna minister zdrowia, by zatuszować to kłamstwo"-podkreślała Joanna Lichocka.