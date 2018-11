Tusk, Duda. może Morawiecki? Komu ufają Polacy

Czy Donald Tusk, który niedługo kończy kadencję szefa Rady Europejskiej zamierza wrócić do polskiej polityki? Co do tego wciąż nie mamy żadnej pewności, choć wydarzenia ostatnich dni wielu komentatorom jawią się jako początek kampanii wyborczej. Być może, zważywszy na to, że Tusk prowadzi w najnowszym rankingu zaufania.