Tusk: Decentralizacja Polski będzie w programie PO

Tak się pytam 5.6.19 17:51

Żydzi z Niemcami otworzyli kolejny front walki z Polską - ten projekt "samorządowy" to dopasowany pod UE stary żydowsko-niemiecki projekt Judeopolonii. Pzry zagrożeniu rozbiciem Polska będzie bardziej skłonna na ustępstwa. Wrogowie Polski i zdrajcy już się nawet nie kryją ze swoimi planami, powstaje pytanie dlaczego warszawski rząd udaje, że tego ataku nie dostrzega? Tylko wyborców straszy rozbiciem dzielnicowym, a gdzie są służby? Dlaczego ABW do tej pory nie wkroczyła do siedzib NGO-ów i redakcji przygotowujących się jawnie do rozbicia Polski!? Dlaczego w miastach które zaproponowały rozbicie Polski nie pojawili się komisarze? Dlaczego w takim niebezpiecznym czasie szefem MSWiA została nauczycielka?