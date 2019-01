Tusk bez poparcia PO w wyborach 2020! Schetyna chce wystawić Kosiniaka-Kamysza

Grzegorz Schetyna na prawdę nienawidzi Donalda Tuska! Lider PO nie chce dopuścić szefa Rady Europejskiej do kandydowania w wyborach prezydenckich 2020. Platforma Obywatelska poprzeć ma w nich Władysława Kosinika-Kamysza.

Portal Onet informuje, że decyzję o tak kontrowersyjnej decyzji szef PO podjął po publikacji sondażu IBRiS, który wskazał, że lider PSL byłby, według ankietowanych, najlepszym kandydatem na premiera, gdyby to opozycja wygrała wybory.

"Chodzi nie tylko o dowartościowanie lidera PSL. Chodzi przede wszystkim o usunięcie konkurenta do premierostwa i poróżnienie Kosiniaka z Tuskiem, który też może mieć ochotę na prezydenturę. Ludowcy doskonale to rozumieją, dlatego nie palą się do takiego układu ze Schetyną" - podkreśla autor artykułu.