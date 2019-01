Turyści kochają Polskę! Zobacz, dlaczego

Booking.com to popularna strona internetowa służąca do rezerwacji noclegów i wystawiania opinii na ich temat. To już siódma edycja Guest Review Award, w ramach której serwis przyznał nagrody za najlepsze opinie gości. Otrzymało je ponad 700 tys. nieruchomości. Najlepsze wrażenia na gościach zrobiły Włochy, Hiszpania i Francja. Pod tym względem, Polsce udało się uplasować na 9 miejscu.