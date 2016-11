Turcja szantażuje UE: Możemy wybrać Rosję

reklama

Fot. Kremlin.ru Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan nie stara się koniecznie wprowadzić Turcji do Unii Europejskiej i rozważa alternatywne sojusze. Mowa o Rosji i Chinach.

Turecki prezydent w czasie podróży lotniczej do Uzbekistanu i Pakistanu opowiadał dziennikarzom o możliwym przystąpieniu do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Erdogan stwierdził: „Na przykład zadaję sobie pytanie, dlaczego Turcja nie miałaby przyłączyć się do organizacji szanghajskiej”.

Do wspomianej organizacji należą między innymi Rosja i Kazachstan. Erdogan zapewnił, że rozmawiał już na ten temat z przywódcami tych państw. W skład organizacji szanghajskiej wchodzą jeszcze: Chiny, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan.

W kontekście spraw europejskich Erdogan wyraził także uznanie dla Brexitu: „Moim zdaniem Brexit to dobre wydarzenie. Podobne rzeczy mogą się wydarzyć w innych krajach Europy i Turcja powinna czuć się z tym dobrze”.

Dodał wreszcie, że UE nie wypłaciła nadal 3 miliardów euro w związku z porozumieniem, jakie Turcja zawarła w sprawie uchodźców deportowanych z krajów unijnych.

21.11.2016, 11:51