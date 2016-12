Tunezja: Zatrzymano 5 domniemanych dżihadystów. Mogą mieć powiązania z zamachem w Berlinie

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Tunezyjskie siły bezpieczeństwa aresztowały pięć osób, które mogą być dżihadystami i mieć powiązania z domniemanym zamachowcem z Berlina.

MSW Tunezji podało:

„Rozbiliśmy niebezpieczną grupę, zajmującą się rekrutacją i wysyłaniem bojowników za granicę”

Zatrzymani mają od 25 do 40 lat. Wcześniej zatrzymano 3 osoby, które miały mieć związek z Anisem Amrim, jednym z nich był jego 18-letni krewny – Amri przesyłał mu pieniądze, by ten przyjechał do Europy.

Zatrzymani mężczyźni podejrzani są o przynależność do komórki terrorystycznej, powiązanej z Amrim oraz zamachem w Berlinie.

dam/TVP.Info,Fronda.pl

26.12.2016, 10:10