Tuleya do Gersdorf: Przykujmy się do biurka!

Serial pod tytułem "Bunt sędziów" trwa w najlepsze. I, jak się okazuje, wcale nie trzeba czekać na powrót prof. Małgorzaty Gersdorf z urlopu.

Inni "apolityczni" i "niezawiśli" sędziowie, tacy jak Igor Tuleya, także trzymają poziom. Jaki poziom? Odpowiedź pozostawimy naszym Czytelnikom.

Sędzia Tuleya był gościem Dominiki Wielowieyskiej w jej programie "Crash test". Dziennikarka "Gazety Wyborczej" i TOK FM zamieściła zajawkę programu na swoim profilu na Twitterze.

Igor Tuleya wystosował kuriozalny apel do prof. Małgorzaty Gersdorf. Sędzia nawoływał (byłą?) I prezes Sądu Najwyższego, aby... "przykuła się do biurka". Jak zapewnił, inni sędziowie chętnie przykuliby się do biurka razem z nią.

Apel do prezes Gersdorf :”Proszę się przykuć do biurka, a my byśmy się przykuli razem z panią.” pic.twitter.com/2e2ErhH87A

yenn/Twitter, Fronda.pl