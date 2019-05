,,Tu bije serce polskości''. Parada polskości w Wilnie!

lolek kremowka 5.5.19 14:48

Jak Polacy w Polsce zareagowaliby na podobny marsz mniejszości niemieckiej w arszawie? To po pierwsze. Po drugie - Wilna nigdy Litwini nam nie oddali. To w Wilnie Giedymin stolicę założył. Przystępując do unii z Polską Litwa nie zrzekła się swoich ziem, to Polacy zawłaszczyli je sobie osiedlając się tam. Unia z Litwą nie oznaczała zagarnięcia czyichkolwiek ziem podobnie jak ma to miejsce w Unii Europejskiej.